Глава минфина США высказался о пошлинах против Китая за закупку нефти РФ

Бессент: США не введут пошлины против КНР за закупку нефти РФ без аналогичных мер ЕС

США не станут вводить дополнительные пошлины против Китая за закупку российской нефти, если Европа не предпримет аналогичные шаги в отношении Китая. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент, передает РИА Новости.

Бессент добавил, что страны Европейского союза (ЕС) должны сыграть более активную роль в сокращении доходов РФ от экспорта нефти и в завершении конфликта на Украине.

15 сентября спикер Еврокомиссии Паула Пиньо говорила, что Евросоюз постепенно отказывается от российских энергоресурсов, как того и требовал президент США Дональд Трамп.

Так она отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что США готовы ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены НАТО должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

Ранее Трамп признался, что неверно оценил стремление Путина к миру.