Глава минфина США высказался о пошлинах против Китая за закупку нефти РФ

США не станут вводить дополнительные пошлины против Китая за закупку российской нефти, если Европа не предпримет аналогичные шаги в отношении Китая. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент, передает РИА Новости.
Бессент добавил, что страны Европейского союза (ЕС) должны сыграть более активную роль в сокращении доходов РФ от экспорта нефти и в завершении конфликта на Украине.
15 сентября спикер Еврокомиссии Паула Пиньо говорила, что Евросоюз постепенно отказывается от российских энергоресурсов, как того и требовал президент США Дональд Трамп.
Так она отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что США готовы ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены НАТО должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.
Ранее Трамп признался, что неверно оценил стремление Путина к миру.