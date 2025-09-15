На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили слова Трампа об окончании терпения в отношении Путина

Песков: РФ заинтересована в урегулировании на Украине и сохраняет открытость
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российская сторона сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, слышали ли в Кремле высказывания президента США Дональда Трампа о возможном введении санкций в отношении России и окончании терпения в отношении российского лидера Владимира Путина.

«Со стороны Киева процесс искусственно притормаживается, европейцы мешают делу, они не собираются обращать внимание на первопричины кризиса», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что Россия сохраняет открытость и готовность к диалогу.

13 сентября Трамп направил странам Североатлантического альянса письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Ранее Трамп ответил на вопрос о трехстороннем саммите по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами