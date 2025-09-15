В Кремле оценили слова Трампа об окончании терпения в отношении Путина

Песков: РФ заинтересована в урегулировании на Украине и сохраняет открытость

Российская сторона сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, слышали ли в Кремле высказывания президента США Дональда Трампа о возможном введении санкций в отношении России и окончании терпения в отношении российского лидера Владимира Путина.

«Со стороны Киева процесс искусственно притормаживается, европейцы мешают делу, они не собираются обращать внимание на первопричины кризиса», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что Россия сохраняет открытость и готовность к диалогу.

13 сентября Трамп направил странам Североатлантического альянса письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Ранее Трамп ответил на вопрос о трехстороннем саммите по Украине.