Трамп предупредил, что его терпение в отношении Путина иссякает

Трамп заявил, что его терпение в отношении Путина быстро иссякает

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что его терпение в отношении российского коллеги Владимира Путина иссякает.

«Да, оно, можно сказать, иссякает, и иссякает быстро», — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

10 сентября Трамп заявил, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, его беседа с лидером России состоится на текущей неделе или в начале следующей.

Представитель Кремля Дмитрий Песков при этом сообщил, что в настоящее время нет договоренностей о будущем телефонном разговоре двух президентов. Позже пресс-секретарь президента отметил, что Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине и предостерег от «розовых очков». Песков подчеркнул, что не стоит ожидать, будто переговорный процесс даст молниеносные результаты.

Ранее Сикорский дал совет Трампу в отношении России.