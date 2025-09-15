На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили, что Зеленского вряд ли пустят в Москву

Сенатор Кастюкевич: кураторы из Евросоюза не пустят Зеленского в Москву
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Кураторы из Европейского союза не позволят президенту Украины Владимиру Зеленскому отправиться в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич в интервью ТАСС.

По его словам, в Европе считают, что Зеленский может «наломать дров» в России.

«Каждый шаг Зеленский согласовывает с западными кураторами и даже при этом умудряется «наломать дров». Поэтому в Москву его никто не пустит», — высказал свое мнение сенатор.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским существует такое сильное взаимное презрение, что это практически исключает возможность прямого диалога. Республиканец назвал отношения российского и американского лидеров как «невообразимую ненависть», которая мешает «дышать» и делает их неспособными говорить друг с другом. Глава Белого дома вновь заявил, что, учитывая эмоциональную и политическую напряженность между политиками, ему, вероятно, придется самому вести переговоры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал о своих чувствах после встречи Путина и Трампа на Аляске.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами