В Совфеде заявили, что Зеленского вряд ли пустят в Москву

Сенатор Кастюкевич: кураторы из Евросоюза не пустят Зеленского в Москву

Кураторы из Европейского союза не позволят президенту Украины Владимиру Зеленскому отправиться в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич в интервью ТАСС.

По его словам, в Европе считают, что Зеленский может «наломать дров» в России.

«Каждый шаг Зеленский согласовывает с западными кураторами и даже при этом умудряется «наломать дров». Поэтому в Москву его никто не пустит», — высказал свое мнение сенатор.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским существует такое сильное взаимное презрение, что это практически исключает возможность прямого диалога. Республиканец назвал отношения российского и американского лидеров как «невообразимую ненависть», которая мешает «дышать» и делает их неспособными говорить друг с другом. Глава Белого дома вновь заявил, что, учитывая эмоциональную и политическую напряженность между политиками, ему, вероятно, придется самому вести переговоры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал о своих чувствах после встречи Путина и Трампа на Аляске.