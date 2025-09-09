На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал о своих чувствах после встречи Путина и Трампа на Аляске

Зеленский: Путин благодаря встрече на Аляске получил то, что хотел
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске 15 августа «получил то, что хотел». Такую оценку встрече дал украинский лидер Владимир Зеленский, передает украинское издание «Европейская правда».

Как пишет издание, Зеленского спросили, что он чувствовал, когда наблюдал за встречей главы государств на Аляске 15 августа.

«Я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел. Он очень хотел встретиться с президентом Трампом, президентом США», — сказал Зеленский.

15 августа президент РФ Владимир Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин ответил на вопрос о подготовке визита Трампа в Москву.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами