Зеленский рассказал о своих чувствах после встречи Путина и Трампа на Аляске

Зеленский: Путин благодаря встрече на Аляске получил то, что хотел

Президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске 15 августа «получил то, что хотел». Такую оценку встрече дал украинский лидер Владимир Зеленский, передает украинское издание «Европейская правда».

Как пишет издание, Зеленского спросили, что он чувствовал, когда наблюдал за встречей главы государств на Аляске 15 августа.

«Я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел. Он очень хотел встретиться с президентом Трампом, президентом США», — сказал Зеленский.

15 августа президент РФ Владимир Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин ответил на вопрос о подготовке визита Трампа в Москву.