Президент Бразилии написал открытое эссе для начала диалога с Трампом

Лула да Силва написал эссе для начала откровенного диалога с Трампом

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва написал открытое эссе для начала «откровенного диалога» с американским лидером Дональдом Трампом. Его опубликовала газета The New York Times.

Лула да Силва отметил, что за десятилетия ведения переговоров научился выслушивать все стороны и учитывать все интересы.

«Именно поэтому я тщательно изучил аргументы, выдвинутые администрацией Трампа в пользу введения 50-процентной пошлины на бразильскую продукцию», — уточнил лидер Бразилии.

По его словам, решение о введении пошлин не только ошибочно, но и нелогично, ведь США не имеют торгового дефицита с латиноамериканской страной и не сталкиваются с высокими тарифами. Оно носит политический характер, уверен политик.

Также Лула да Силва заявил о готовности обсуждать любые вопросы, которые могут принести взаимную выгоду, но «демократия и суверенитет Бразилии не обсуждаются».

30 июля Трамп ввел в отношении бразильских товаров дополнительную пошлину в размере 40%. В результате ее принятия общий размер пошлин на товары из латиноамериканской страны достиг 50%.

В Вашингтоне объяснили, что такие меры приняты в ответ на недавние действия правительства Бразилии, которые представляют собой «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Кроме того, повышение пошлин производится в связи с «политически мотивированным» судом, проходившим над экс-президентом Жаиром Болсонару.

Ранее Бразилия начала принимать меры в ответ на пошлины Трампа.