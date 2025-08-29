На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бразилия начала принимать ответные меры на пошлины Трампа

Globo: правительство Бразилии санкционировало ответные меры на пошлины США
true
true
true
close
Matias Delacroix/AP

Правительство Бразилии санкционировало начало процесса принятия ответных мер на пошлины, которые были введены президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета Globo.

«Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва санкционировал начало консультаций и мер по применению Закона об экономической взаимности против США в ответ на 50%-й тариф на бразильскую продукцию, экспортируемую на рынок Соединенных Штатов», — говорится в статье.

28 августа бразильские власти уполномочили Палату внешней торговли (Camex) начать консультации по оценке применения закона. У палаты есть 30 дней для того, чтобы решить, подпадают ли действия Вашингтона под ответные меры. МИД Бразилии планирует 29 августа уведомить США о запуске механизма. По мнению бразильских властей, этот шаг может ускорить диалог и переговоры.

30 июля Трамп ввел в отношении бразильских товаров дополнительную пошлину в размере 40%. В результате ее принятия общий размер пошлин на товары из Бразилии достиг 50%.

Ранее президент Бразилии отказался «унижаться» перед Трампом после введения пошлин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами