Украина намерена «беспределить» даже по отношению к странам Европейского союза (ЕС), выражающим альтернативную позицию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Зеленский демонстрирует, что Украина, точнее украинская власть, — это власть беспредельщиков, что арсенал террористических действий может быть применен по отношению к кому угодно. Если какая-то страна не нравится Украине, если ее политика не нравится Украине, то они готовы использовать весь доступный им арсенал», — сказал он.

Мирошник назвал удары Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба» демонстрацией намерений Киева добиться целей «любыми запрещенными способами».

7 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» осуществляются в обычном режиме. Он отметил, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую инфраструктуру России не влияют ни на работу «Дружбы», ни на поставки нефти в Венгрию.

Еврокомиссия заявила, что нефтепровод «Дружба», неоднократно атакованный украинской армией, не должен подвергаться новым ударам. По информации Reuters, прокачка сырья в Венгрию и Словакию после атаки в ночь на 22 августа возобновилась. На этом фоне Будапешт ввел ограничения против украинского военнослужащего — этнического венгра, ответственного за удары по нефтепроводу. Президент Украины Владимир Зеленский «возмутился» этим решением, а попавший под санкции военный с позывным «Мадьяр» призвал «засунуть их в задницу». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сийярто рассказал об обещании Белоруссии относительно поставок нефти в Венгрию.