Сийярто рассказал об обещании Белоруссии относительно поставок нефти в Венгрию

Белоруссия гарантировала Венгрии необходимый транзит нефти в страну. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, пишет Telegram-канал Sputnik Беларусь.

Он отметил, что Белоруссия является ключевым поставщиком энергоресурсов, в том числе нефти, в Венгрию. По словам Сийярто, 73% объема нефти поступает в Венгрию через республику. В прошлом году Венгрия получила из Белоруссии более 5 млн тонн нефти, а в этом около 3 млн тонн, отметил глава венгерского МИД. Сийярто подчеркнул, что надежно снабдить Венгрию нефтью без белорусского транзита невозможно.

«И сегодня господин министр (Максим Рыженков. — «Газета.Ru») меня заверил в том, что Беларусь и дальше гарантирует транзит нефти в Венгрию», — сказал он.

До этого Петер Сийярто заявил, что поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» осуществляются в обычном режиме. Он отметил, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую инфраструктуру России не влияют ни на работу «Дружбы», ни на поставки нефти в Венгрию.

Ранее в Венгрии назвали фейком данные о требовании Трампа отказаться от нефти России.