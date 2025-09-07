На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии прокомментировали поставки нефти из РФ по нефтепроводу «Дружба»

Сийярто: поставки нефти из РФ в Венгрию по «Дружбе» продолжаются в обычном режиме
Bela Szandelszky/AP

Поставки нефти из РФ в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» продолжаются в обычном режиме. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Ночная атака на энергетическую инфраструктуру России не влияет ни на работу нефтепровода «Дружба», ни на поставки нефти в Венгрию», — написал он.

Еврокомиссия заявила, что нефтепровод «Дружба», неоднократно атакованный украинской армией, не должен подвергаться новым ударам. По информации Reuters, прокачка сырья в Венгрию и Словакию после атаки в ночь на 22 августа возобновилась. На этом фоне Будапешт ввел ограничения против украинского военнослужащего — этнического венгра, ответственного за удары по нефтепроводу. Президент Украины Владимир Зеленский «возмутился» этим решением, а попавший под санкции военный с позывным «Мадьяр» призвал «засунуть их в задницу». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Венгрии подсчитали финансовые потери из-за конфликта на Украине.

