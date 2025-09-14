На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минкультуры рассказали о мерах поддержки участников СВО

Минкультуры занимается трудоустройством ветеранов СВО в учреждения культуры
Кадр из видео/Telegram-канал «Ольга Любимова»

Министерство культуры России прорабатывает возможность предоставления дополнительного образования и последующего трудоустройства ветеранам спецоперации в учреждения культуры. Об этом в ходе XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур в комментарии ТАСС рассказала глава ведомства Ольга Любимова (на фото).

«Мы вырабатываем целый ряд направлений поддержки участников СВО», — заявила она.

По словам Любимовой, в первую очередь рассматривается вопрос о возможности ветеранов учиться в культурных учреждениях и получать дополнительное образование, чтобы реализовать свои способности и таланты.

Проект нацелен на трудоустройство ветеранов в подведомственные министерству музеи и театры, а также работать в реставрационных мастерских.

До этого министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что министерство науки и высшего образования России планирует начиная с нового учебного года проводить регулярные встречи с участниками специальной военной операции (СВО) и членами их семей для контроля за функционированием механизмов поддержки в сфере образования.

Ранее Путин высказался о помощи участникам СВО и их семьям.

