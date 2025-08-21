На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобрнауки планирует регулярно проводить встречи с участниками СВО

Фальков: Минобрнауки планирует регулярные встречи с участниками спецоперации
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министерство науки и высшего образования России планирует начиная с нового учебного года проводить регулярные встречи с участниками специальной военной операции (СВО) и членами их семей для контроля за функционированием механизмов поддержки в сфере образования. Об этом сообщил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, пишет ТАСС.

«Как только начнется новый учебный год, мы будем регулярно проводить встречи такого рода. Отдельная квота действует третий год, то есть скоро начнутся первые выпуски, будем помогать с трудоустройством», — сказал глава ведомства по итогам встречи с участниками и детьми участников СВО в Министерстве науки и высшего образования России.

Отмечается, что данная встреча была инициирована главой ведомства. Министр отметил, что он хотел «из первых рук получить обратную связь» и узнать от участников СВО и детей ветеранов о том, как работают механизмы, предназначенные для оказания содействия данной льготной категории граждан в получении образования.

Ранее в России решили создать карту героев — участников СВО.

