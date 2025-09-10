На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин высказался о помощи участникам СВО и их семьям

Путин: забота об участниках СВО — не модное направление, а дань государства
Помощь участникам специальной военной операции (СВО) на Украине и их семьям — это не «модное направление», а дань со стороны государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, пишет ТАСС.

«Это не какое-то модное направление нашей работы, это дань со стороны государства», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что внимание к участникам СВО должно быть на постоянной основе, поскольку эти люди встали на защиту родину.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал одной из важнейших задач государства поддержку участников спецоперации на Украине и их семей. По его словам, Россия делает все, чтобы защитники Отечествеа ощущали поддержку и искреннюю благодарность общества в виде прямых реальных дел.

Политик напомнил, что в числе одной из последних одобренных Госдумой инициатив «Единой России» является закон об отмене госпошлины по ряду судебных дел для участников СВО, а также закон о предоставлении отпуска до 35 дней членам семей раненых бойцов.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, какие льготы положены ветеранам боевых действий в 2025 году.

