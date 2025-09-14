На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врио премьера Непала призвала к расследованию причины протестов

Карки призвала к расследованию причины протестов поколения Z
Adnan Abidi/Reuters

Премьер-министр Непала во временном правительстве Сушила Карки назвала произошедшие во время протестов поколения Z акты вандализма преступными действиями и призвала расследовать причины протестов. Ее слова приводит издание Himalayan Times.

«Чтобы удовлетворить требования этой группы, мы все должны работать решительно. Я пришла сюда не по собственному желанию. Я взяла на себя ответственность после того, как вы призвали меня вмешаться. Глядя на то, что произошло во имя протестов, кажется, что это было спланировано, что вызывает вопросы о заговоре», — сказала она.

Карки подчеркнула, что «преступные деяния должны быть расследованы».

«Революция поколения Z», как окрестили журналисты ситуацию с беспорядками в Непале, произошла после ограничения работы крупных социальных сетей и СМИ в стране.

4 сентября власти Непала ввели запрет, спустя несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки.

В ходе протестов были атакованы офис генпрокурора и здание окружного столичного суда. Протестующие избили министра финансов Прасада Паудала, после чего ворвались в дом бывшего премьер-министра страны Шера Бахадура Деуба. Его самого и его жену Арзу Рану Деуба, которая является главой МИД, избили.

12 сентября бывшая верховная судья Сушила Карки приняла присягу в качестве главы временного правительства Непала. Президент Непала Рам Чандра Паудель согласился назначить Карки главой временного правительства и продолжить работу над роспуском палаты представителей страны. Назначение Карки на должность соответствует требованиям протестующих демонстрантов поколения Z, которые призывают к немедленному роспуску парламента и формированию беспартийной временной администрации.

Ранее в кабмине Непала оценили ущерб инфраструктуре из-за беспорядков.

