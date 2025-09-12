Президент Непала согласился назначить Сушилу Карки главой временного правительства

Президент Непала Рам Чандра Паудель согласился назначить бывшую верховную судью Сушилу Карки главой временного правительства и продолжить работу над роспуском палаты представителей страны. Об этом сообщает издание Himalayan Times.

«Как сообщается, президент сообщил лидерам основных партий, что он больше не может противостоять давлению общественности», — пишет издание.

Himalayan Times поясняет, что назначение Карки на должность соответствует требованиям протестующих демонстрантов поколения Z, которые призывают к немедленному роспуску парламента и формированию беспартийной временной администрации.

«Революция поколения Z», как окрестили журналисты ситуацию с беспорядками в Непале, произошла после ограничения работы крупных социальных сетей и СМИ в стране.

4 сентября власти Непала ввели запрет, спустя несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. Сообщалось, что в Катманду пострадали более 500 человек.

В ходе протестов были атакованы офис генпрокурора и здание окружного столичного суда. Протестующие избили министра финансов Прасада Паудала, после чего ворвались в дом бывшего премьер-министра страны Шера Бахадура Деуба. Его самого и его жену Арзу Рану Деуба, которая является главой МИД, избили.

Ранее в кабмине Непала оценили ущерб инфраструктуре из-за беспорядков.