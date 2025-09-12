Бывшая верховная судья Непала приняла присягу в качестве главы временного правительства

Бывшая верховная судья Сушила Карки приняла присягу в качестве главы временного правительства Непала. Об этом сообщает портал Khabarhub.

«Сушила Карки была приведена к присяге в качестве премьер-министра временного правительства. Президент Рам Чандра Паудел принял присягу и клятву о сохранении тайны в Шитал Нивас», — говорится в публикации.

Карки стала первой женщиной-премьером в истории Непала.

Президент Непала Рам Чандра Паудель согласился назначить бывшую верховную судью Сушилу Карки главой временного правительства и продолжить работу над роспуском палаты представителей страны.

Издание Himalayan Times отмечало, что назначение Карки на должность соответствует требованиям протестующих демонстрантов поколения Z, которые призывают к немедленному роспуску парламента и формированию беспартийной временной администрации.

4 сентября власти Непала ввели запрет, спустя несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. Сообщалось, что в Катманду пострадали более 500 человек.

В ходе протестов были атакованы офис генпрокурора и здание окружного столичного суда. Протестующие избили министра финансов Прасада Паудала, после чего ворвались в дом бывшего премьер-министра страны Шера Бахадура Деуба. Его самого и его жену Арзу Рану Деуба, которая является главой МИД, избили.

Ранее в кабмине Непала оценили ущерб инфраструктуре из-за беспорядков.