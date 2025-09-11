На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В кабмине Непала оценили ущерб инфраструктуре из-за беспорядков

Khabarhub: ущерб от беспорядков в Непале оценили в $1,4 млрд
Navesh Chitrakar/Reuters

Ущерб инфраструктуре Непала от антиправительственных беспорядков составил более $1,4 млрд. Об этом сообщает непальский портал Khabarhub со ссылкой на источник в министерстве городского развития страны.

Беспорядки вспыхнули после решения властей запретить деятельность ряда крупных социальных сетей. По данным издания, большинство поврежденных сооружений не подлежат простому ремонту и требуют полного восстановления.

«Большинство сооружений не подлежат модернизации, их нельзя просто отремонтировать и использовать повторно, как после землетрясения. Восстановление обойдется более чем в 200 миллиардов рупий», — сообщил источник портала.

«Революция поколения Z», как окрестили журналисты ситуацию с беспорядками в Непале, произошла после ограничения работы крупных социальных сетей и СМИ в стране. 4 сентября власти ввели запрет, спустя несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. Сообщается, что в Катманду пострадали более 500 человек.

В ходе протестов были атакованы офис генпрокурора и здание окружного столичного суда. Протестующие избили министра финансов Прасада Паудала и ворвались в дом бывшего премьер-министра страны Шера Бахадура Деуба. Его самого и его жену Арзу Рану Деуба, которая является главой МИД, избили.

Ранее в посольстве России в Непале оценили возможность эвакуации россиян.

Все новости на тему:
«Революция зумеров» в Непале
