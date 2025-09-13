Памфилова рассказала, как проходят выборы разного уровня в России

Голосование в регионах Российской Федерации на выборах разного уровня проходят в штатном режиме. Об этом на брифинге рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Выборы идут в подавляющем большинстве регионов, все сейчас «при деле»», — сказала Памфилова.

По ее словам, пока избирательная кампания идет в штатном режиме, без особых эксцессов.

Она добавила, что более 453 тысяч человек приняли участие в голосовании на выборах в приграничных районах регионов России.

Единый день голосования охватит 81 регион Российской Федерации, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. На данный момент более 1,6 миллиона человек выразили намерение воспользоваться для голосования федеральной онлайн-платформой.

Ранее в ЦИК рассказали о многочисленных хакерских атаках во время выборов.