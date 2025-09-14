Стало известно, сколько потеряет Запад при конфискации российских активов

Конфискация замороженных активов России за рубежом может обойтись странам Запада как минимум в $285 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты агентства.

Как сообщается в материале, в соответствии с последними данными, объем прямых инвестиций ЕС, G7, Австралии, Норвегии и Швейцарии в экономику РФ на конец 2023 года как раз и составил $285 млрд.

До этого газета Politico писала о том, что страны ЕС могут передать Украине замороженные российские активы как репарационный кредит.

Журналисты отметили, что инициатива заключается в замене переведенных Украине денег обеспеченными ЕС долговыми расписками. По словам авторов материала, подобная идея может помочь Брюсселю решить «один из сложнейших вопросов» с начала конфликта.

3 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что возможная передача Украине замороженных активов России нанесет огромный вред всей международной экономике. По его словам, подобное решение также разрушит принципы финансовой деятельности.

Ранее Медведев назвал способ возвращения замороженных активов России.