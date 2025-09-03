Путин назвал последствия передачи Украине активов России

Возможная передача Украине замороженных активов России нанесет огромный вред всей международной экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это основание будет разрушать все принципы международной экономической и финансовой деятельности и нанесет — без всякого сомнения — огромный вред всей мировой экономике», — заявил Путин.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

После этого он принял участие в пресс-конференции, на которой отвечал на вопросы журналистов. Самой обсуждаемой темой стала ситуация на Украине, в том числе мирные переговоры. Путин отметил, что Россия неоднократно предлагала Украине мирные пути урегулирования конфликта.

