Медведев назвал способ возвращения замороженных активов России

Россия будет «в натуральной форме» возвращать свои замороженные активы, отданные украинской стороне. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем TelegramTelegram-канале.

Так он прокомментировал передачу Великобританией $1,3 млрд Украине, полученных от использования замороженных российских активов.

«Британия совершила правонарушение, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине», — заявил Медведев.

Он отметил, что в судебном порядке эти средства не получится взыскать, поэтому у РФ есть лишь один способ возврата активов — «вернуть захваченное в натуральной форме». Зампред объяснил, что это предполагает взятие «украинских земель», а также иного недвижимого и движимого имущества, расположенного на них. При этом в данный контекст, по словам Медведева, не входят новые регионы России, потому что «они и так наши».

До этого газета Politico сообщила, что Европейский союз обсуждает планы по переводу замороженных на Западе российских активов в «более рискованные инвестиции» для получения от них большей выгоды, чтобы направить полученные средства на Украину.

Ранее Путин назвал последствия передачи Украине активов России.