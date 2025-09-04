На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал способ возвращения замороженных активов России

Медведев: РФ будет в натуральной форме возвращать свои активы, отданные Украине
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия будет «в натуральной форме» возвращать свои замороженные активы, отданные украинской стороне. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем TelegramTelegram-канале.

Так он прокомментировал передачу Великобританией $1,3 млрд Украине, полученных от использования замороженных российских активов.

«Британия совершила правонарушение, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине», — заявил Медведев.

Он отметил, что в судебном порядке эти средства не получится взыскать, поэтому у РФ есть лишь один способ возврата активов — «вернуть захваченное в натуральной форме». Зампред объяснил, что это предполагает взятие «украинских земель», а также иного недвижимого и движимого имущества, расположенного на них. При этом в данный контекст, по словам Медведева, не входят новые регионы России, потому что «они и так наши».

До этого газета Politico сообщила, что Европейский союз обсуждает планы по переводу замороженных на Западе российских активов в «более рискованные инвестиции» для получения от них большей выгоды, чтобы направить полученные средства на Украину.

Ранее Путин назвал последствия передачи Украине активов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами