Спикер Европарламента отказалась почтить память Чарли Кирка минутой молчания

В Европарламенте отклонили инициативу о минуте молчания по Чарли Кирку
Global Look Press

В Европарламенте (ЕП) не стали проводить минуту молчания в память об американском политике Чарли Кирке. Об этом сообщает газета Politico.

Отмечается, что соответствующую инициативу выдвинул депутат от Швеции Чарли Ваймерс, но председатель ЕП Роберта Метсола отклонила ее, сославшись на регламент. Позднее Ваймерс все равно попытался провести минуту молчания, использовав время своего выступления, но его прервала вице-спикер Катарина Барли.

Недовольные депутаты принялись кричать и стучать по столам в знак протеста, в ответ на что Барли напомнила о решении председателя.

Как пишет британская газета Daily Mail, Ваймерс обвинил Европарламент в лицемерии, напомнив, как законодательный орган проводил минуту молчания в 2020 году в память об американце Джордже Флойде.

10 сентября 31-летний политик-консерватор Чарли Кирк выступал в университете Юты. Судя по видео, в момент инцидента он отвечал на один из вопросов, когда внезапно в него выстрелили. Пуля попала в шею, Кирк упал. Его экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти активиста. Подозреваемого в покушении задержали. Подробнее — в материале «Газеты.ru».

Ранее главу ФБР обвинили в некомпетентности из-за расследования покушения на Кирка.

Убийство Чарли Кирка в США
Убийство Чарли Кирка в США
