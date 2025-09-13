Главу ФБР обвинили в некомпетентности из-за расследования убийства Кирка

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател допустил ряд ошибок в ходе расследования убийства активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что окружение президента США Дональда Трампа усомнилось в компетентности главы ФБР. По данным CNN, часть американских чиновников раскритиковали Патела за то, что ФБР не опубликовало сразу после убийства фотографии подозреваемого, потеряв время в первый день.

Кроме того, еще одной ошибкой, по мнению знакомых с ходом расследования людей, стало то, что ФБР держало у себя винтовку, из которой был убит Кирк. Только после вмешательства министра юстиции США Пэм Бонди и ее заместителя Тодда Бланша оружие было передано на экспертизу.

Покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею, мужчина скончался в больнице. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Подозреваемый в убийстве активиста задержан, им оказался 22-летний студент Тайлер Робинсон, которого сдал его отец, проработавший 27 лет в полиции. Уже известно, что Робинсону не нравились политические взгляды Кирка.

На месте преступления следователи обнаружили гильзы с провокационными надписями. Президент США Дональд Трамп заявлял, что будет настаивать на смертной казни виновного в покушении на своего соратника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, боится ли он за свою безопасность после убийства Кирка.