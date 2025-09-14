На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российского журналиста объявили в розыск на Украине

СБУ объявила в розыск бывшего ведущего телеканала RT Красовского
Алексей Майшев/РИА Новости

Бывший ведущий телеканала RT Антон Красовский разыскивается Службой безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной объявления в розыск журналиста стало посягательство на территориальную целостность Украины, а также «пропаганда войны». Согласно документам, в розыске он числится с февраля этого года.

Красовский также внесен с ноября 2014 года в базу украинского сайта «Миротворец».

До этого СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею уже четвертый год включен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». С 2022 года он находился в розыске на Украине. Его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность» страны.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами ресурса официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

Ранее на Украине был объявлен в розыск уехавший депутат Рады.

