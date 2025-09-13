Маск призвал к роспуску парламента Великобритании

Илон Маск призвал к роспуску парламента Британии и проведению досрочных выборов

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, выступая онлайн на акции правого активиста Томми Робинсона, призвал к роспуску парламента Великобритании и проведению досрочных выборов. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас нет еще четырех лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование», — заявил предприниматель.

Маск отметил, что Британия страдает от неконтролируемой миграции, бюрократии и ограничении свободы слова, поэтому нуждается в масштабных государственных реформах.

13 сентября в Лондоне свыше 110 тысяч человек вышли на митинг против приема нелегальных мигрантов.

Основная демонстрация «Unite the Kingdom» («объединить королевство», что является отсылкой к официальному названию Великобритании) произошла на фоне начала заселения нелегальных мигрантов в отели за счет бюджета и назначения мусульманки Шабаны Махмуд главой МВД.

Параллельно прошла акция сторонников левых идей — «Марш против фашизма», призванная продемонстрировать, что часть британцев поддерживают мигрантов. В ней участвовало около пяти тысяч человек.

Ранее в Лондоне арестовали более 465 участников митинга в поддержку Палестины.