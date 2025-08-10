В Британии заявили о самом массовом дне арестов сторонников Палестины за последние годы

Сотрудники полиции арестовали более 465 человек, которые принимали участие в митингах в поддержку Палестины в Лондоне. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на правоохранительные органы.

Издание отметило, что аресты были связаны с антитеррористическим законодательством. По данным журналистов, протестующие нарушили правительственный запрет на проведение акции в поддержку Палестины, приняв в ней участие.

По словам представителя полиции, это самый массовый день арестов за последние годы. В правоохранительных органах отметили, что для пресечения митинга на мероприятии были задействованы «значительные ресурсы». При этом в полиции выразили готовность «арестовать любого, кто выразит поддержку палестинскому движению».

В конце июля в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявили, что британские власти намерены осенью официально признать Палестинское государство, если Израиль не остановит военную операцию в секторе Газа. Кроме того, Лондон призвал Тель-Авив не препятствовать гуманитарным поставкам в анклав, а также отказаться от аннексии территории на Западном берегу Иордана.

