Каллас рассказала о намерении ЕС улучшить отношения с Трампом

Европейский союз (ЕС) хочет улучшить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в интервью редакционному объединению RND заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Нет сомнений, что новая [американская] администрация глубоко изменила стиль и способ, в который США проводят политику и ведут свой официальный бизнес. Подход Трампа очень бизнес-ориентированный. Поэтому мы должны постоянно спрашивать себя: Чего мы хотим достичь, чего хочет другая сторона и какие рычаги влияния мы имеем?» — сказала она.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Дональд Трамп назвал это соглашение с Евросоюзом «крупнейшим из всех». В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эта сделка поможет сбалансировать торговые отношения ЕС и США, а также позволит Европе отказаться от нефти и газа из РФ. Эксперты, впрочем, отнеслись к соглашению более скептично, заявив, что торговая сделка с США навредит экономике ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

