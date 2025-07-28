«Увидим снижение экспортных доходов». Как торговая сделка США и ЕС повлияет на Россию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп во время встречи в Шотландии, 27 июля 2025 года

США и Евросоюз договорились о торговой сделке, в рамках которой Брюссель согласился закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, увеличить инвестиции на $600 млрд и приобретать американское оружие. В обмен на это Вашингтон согласился ввести пошлины на европейские товары размером не в 30%, а в 15%. Многие эксперты называют сделку провальной для ЕС и выигрышной для США, при этом от договора может пострадать даже Россия. Кому на самом деле выгодна новая торговая сделка и какое влияние будет оказано на Москву — в материале «Газеты.Ru».

27 июля президент США Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Европейским союзом. По новому договору устанавливаются 15% пошлины на большинство товаров ЕС вместо обещанных ранее 30%.

Евросоюз также согласился закупить американские энергоносители на $750 млрд. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эта сумма будет распределена на три года. ЕС также согласился увеличить свои инвестиции в США на $600 млрд. Стороны договорились об обнулении пошлин на ряд товаров, включая самолеты, авиационные запчасти, определенные химикаты, полупроводниковое оборудование и некоторые виды сельскохозяйственной продукции.

Фон дер Ляйен признала, что тарифы могут стать непростым бременем для некоторых европейских компаний, но заявила, что это был лучший вариант из всех возможных в свете угрозы повышения пошлин Трампом.

«Соглашение позволило предотвратить торговый конфликт, который мог бы серьезно ударить по экспортно-ориентированной немецкой экономике. Это позволило защитить основные интересы», — оценил канцлер Германии Фридрих Мерц заключенный договор.

Договор одобрила также и премьер-министр Италии Джорджиа Мелони. В свою очередь Франция заняла более агрессивную позицию и рекомендовала задействовать инструменты ЕС, которые инициируют масштабные ответные меры против США.

Последствия для России

Эксперты отмечают, что новое торговое соглашение между Евросоюзом и США носит ярко антироссийский характер. Для снижения американских пошлин с 30% до 15 % Еврокомиссия пообещала Штатам полностью заместить нефть и газ из России на американский СПГ.

Глава Еврокомиссии заявила, что страны ЕС «все еще покупают слишком много российского газа» и российские нефтепродукты «все еще поступают в ЕС через черный ход», который она пообещала перекрыть в ближайшем будущем.

При этом экономисты практически единогласно говорят о том, что новое торговое соглашение между Вашингтоном и Брюсселем не окажет никакого влияния на российскую экономику. Об этом, в частности, «Газете.Ru» заявил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин.

«ЕС в конце 2022 года-начале 2023 года ввел эмбарго на морские поставки из РФ нефти/нефтепродуктов. Поставки по нефтепроводу «Дружба» в Венгрии и Словакию не столь значительные — данные объемы нефти могут быть перенаправлены в порты для экспорта. Российского трубопроводного газа в Европе гораздо меньше, чем было в 2021 году. Потеря реализации 17 млрд кубометров газа в Европу нежелательна для «Газпрома», но ЕС даже политически уже давно идет в направлении отказа от этих объемов», — сказал аналитик.

Он добавил, что данный объем составляет менее 4% европейского потребления, поэтому вряд ли радикально скажется на котировках газа. При этом проблем со сбытом российского СПГ в силу гибкости поставок возникнуть не должно.

С подобной точкой зрения согласен старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин. Он считает, что любые шаги, направленные на искусственное ограничение спроса на российские энергоносители, создают давление, но оно не критическое.

«Мы сможем увидеть временное снижение экспортных доходов в период, пока будут пересматриваться контракты и ускоряться процессы переориентации потоков. Однако мировой спрос на энергоресурсы остается высоким. Россия, как крупнейший энергетический игрок с диверсифицированной ресурсной базой и развитой инфраструктурой, исторически демонстрирует способность перенаправлять потоки», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, реалистичность планов Евросоюза по полному замещению российских энергоносителей весьма сомнительна для самого ЕС, учитывая серьезные экономические и инфраструктурные противоречия.

«Главное препятствие — это ценовой фактор, так как американский СПГ значительно дороже российского трубопроводного газа. Закупки в таких объемах по таким ценам лягут тяжелым бременем на европейскую промышленность и конечных потребителей. Кроме того, полное замещение российского газа требует не только контрактов, но и огромных инвестиций в терминалы, внутриевропейские газотранспортные сети (которые исторически заточены под российские потоки) и системы хранения», — уточнил Мосягин.

В свою очередь действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов назвал обещание Еврокомиссии отказаться от российских энергоресурсов «политическим жестом, а не реальным энергетическим планом».

«Полная замена российского газа американским СПГ потребует гигантских инвестиций в инфраструктуру, а сроки поставок и объемы по-прежнему ограничены. Что касается ядерного топлива, у России остается технологическое преимущество, особенно для реакторов советского образца в Восточной Европе. Венгрия и Словакия уже высказывали несогласие с резким разрывом энергетических связей с Россией — навязать им отказ будет непросто», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Он отметил, что для россиян прямых последствий в краткосрочной перспективе немного. Геополитическое давление на российскую энергетику, действительно, усилится, а вместе с ним и конкуренция за новые рынки, но это точно не повод для «алармизма», заключил Севастьянов.

«Тройное фиаско»: что говорят о торговой сделке ЕС и США? 27 июля ЕС и США заключили торговую сделку, согласно которой Вашингтон введет пошлины на европейские... 28 июля 11:12

Директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин и вовсе уверен, что европейские покупатели российских энергоресурсов не захотят отказываться от выгодных сделок и соблюдать новое соглашение не станут.

«У той же Словакии и Венгрии уже есть действующие долгосрочные контракты с Россией на покупку энергоресурсов по очень хорошей цене. Так зачем им вредить самим ж себе и отказываться от выгодных сделок. При этом надо понимать, что Венгрия и Словакия это делают не от большой любви к России, а из простой выгоды», — сказал политолог «Газете.Ru».

Он допустил, что, если Еврокомиссия сможет разработать для Венгрии и Словакии некий «компенсационный механизм», то они могут пойти на отказ от российского газа, в противном случае они не согласятся.

Проблемы для Европы

В Европе новую торговую сделку с США восприняли в штыки. Лидер французской парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о полном провале Евросоюза в связи с упомянутым договором.

«Сделка, заключенная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом, — политическое, экономическое и моральное фиаско», — написала Ле Пен в своем аккаунте в соцсети X.

Германский промышленный союз (BDI) также негативно оценил соглашение, отметив, что «достигнутый компромисс посылает негативный сигнал экономикам по обе стороны Атлантики».

В свою очередь зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своих социальных сетях написал, что «Трамп размазал Европу».

«Нынешняя сделка с Евросоюзом полностью унизительна для европейцев, поскольку выгодна только США, создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей и перенаправляет мощный поток инвестиций из Европы в США», — считает Медведев.

При этом, по мнению Медведева, сделка носит явный «антироссийский характер».

Сама Урсула фон дер Ляйен в своем официальном обращении пояснила, что эта сделка — лучшее из того, что можно было бы сделать на сегодняшний день и это действительно так. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Николай Топорнин.

«Трамп грозил с 1 августа установить для товаров из Евросоюза минимальную ставку в 30%. На сегодняшний день действует ставка в 10%, а в результате переговоров удалось договориться о 15%. То есть увеличение будет, но не критическое. При этом надо понимать, что у американцев не такой большой список экспортных товаров, которые продаются в Европе, так что американцы выиграют только от продажи энергоресурсов, оружия в ЕС и обещанных инвестиций», — пояснил политолог.

Он отметил, что соглашение заключено только на три года, то есть в Евросоюзе надеются, что в 2028 году в США придет другой президент и можно будет договориться на новых условиях.

Кроме того, у многих экспертов есть большие сомнения, что новое торговое соглашение между Брюсселем и Вашингтоном будет реализовано. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец.

«Глава Еврокомиссии говорила от своего имени, что она принимает какие-то обязательства на себя, но в то же время конечным исполнителем этих договоренностей должны стать конкретные европейские страны, которые должны закупать безумное количество оружия и инвестировать большие деньги в США. Вряд ли большая часть европейских стран пойдет на такое», — сказал эксперт.

В заключенном договоре есть еще несколько нюансов, считает Зубец. По его мнению, американский военно-промышленный комплекс сейчас работает с полной нагрузкой, то есть свободных мощностей предоставить у них нет, и вот здесь все эти договоренности могут просто рассыпаться.

«Также надо понимать, что Штаты не так много товаров могут предложить на экспорт, в основном это самолеты, оружие и продовольствие, по другим составляющим американская экономика не слишком конкурентоспособна. Поэтому возникает ощущение, что эта договоренность, по большому счету ни о чем и, когда ее начнут выполнять и применять на практике, то возникнет масса вопросов», — заключил Зубец.

Победа для Трампа?

Американская газета The New York Times пишет, что заключенная сделка между США и Евросоюзом стала для Трампа не только «его самой крупной торговой сделкой на сегодняшний день, но и, с политической точки зрения, самой необходимой».

«Американские эксперты негативно восприняли идеи Трампа о введении масштабных тарифов. Соглашение с Европейским союзом, крупнейшим торговым партнером США, может смягчить часть критики в адрес Белого дома, и дать лично Трампу возможность отвлечь внимание от действий администрации в отношении файлов Джеффри Эпштейна, споры по поводу которых преследуют его уже несколько недель», — говорится в материале статьи.

Полных побед в современных политических реалиях не бывает, но заключенная тарифная сделка пока выглядит, как «раздевание Европы, о чем красноречиво свидетельствовало безрадостное лицо Урсулы фон дер Ляйен». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Несмотря на кажущийся успех Трампа, нужно будет посмотреть, как эта сделка будет реализовываться на практике. Тарифы в 15% не так ужасны, как могли бы быть, и главный вопрос, насколько европейцы выполнят свои обязательства по инвестициям в американскую экономику», — сказала политолог.

По мнению Гафаровой, в Брюсселе решили уступить Трампу, рассчитывая на то, что смогут затягивать, запутывать и бюрократизировать процесс. В свою очередь американский президент, воодушевившись промежуточной победой, попробует идти дальше в вопросах навязывания Европе военных контрактов.

«Я бы не стала увязывать нынешнюю тарифную сделку США и ЕС с делом Эпштейна или кризисом в MAGA, или какими-либо еще отдельными внутриполитическими событиями. Медовый месяц Трампа закончился, едва успев начаться, и внутренние противоречия — сама суть его второго срока», — пояснила Гафарова.

Сейчас подводятся результаты первых шести месяцев Трампа у власти, и, конечно, есть предвыборный цикл, который в США почти никогда не прерывается — очередные выборы в конгресс неумолимо приближаются и республиканцам нужны победы, заключила политолог.