Эксперт назвал главный итог торговой сделки США и Евросоюза

Политолог Мезюхо: Европа стала еще более зависимой от США

Европа по итогам торговой сделки с США оказалась еще более зависимой от Вашингтона, чем ранее. Об этом RT заявил политолог Иван Мезюхо.

«Мы наблюдаем, как Европейский Союз все больше и больше теряет суверенитет. Никакой самостоятельной политики Европы не существует. Ну и вообще, честно говоря, европейские политики, приезжающие на поклон в Овальный кабинет президента Соединённых Штатов Америки, выглядят жалко. Они по сути приносят вассальную клятву своему сюзерену, теряя свой международный авторитет», — подчеркнул он.

Аналитик отметил, что требования США к ЕС в будущем только ужесточатся.

27 июля президент США Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что США и Европейский союз договорились о торговой сделке. Он отметил, что речь идет об «огромной сделке с большим количеством стран». По словам американского лидера, они откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.

Глава Белого дома также рассказал, что ЕС приобретет у США энергоносители на $750 млрд и инвестирует еще $600 млрд в американскую экономику.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что торговая сделка между США и Европейским союзом приведет к дальнейшей деиндустриализации Европы.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Трамп «размазал Европу» торговой сделкой.