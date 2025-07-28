«Тройное фиаско»: что говорят о торговой сделке ЕС и США?

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп во время встречи в Шотландии, 27 июля 2025 года

NYT: ФРГ и ЕС в целом понесут большие потери из-за заключенной сделки с Трампом

27 июля ЕС и США заключили торговую сделку, согласно которой Вашингтон введет пошлины на европейские товары в размере 15%, а Брюссель откроет рынки для американского экспорта с нулевой ставкой. Президент США Дональд Трамп называл соглашение «крупнейшим из всех». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оно поможет сбалансировать торговые отношение ЕС и США, а также позволит Европе отказаться от российских нефти и газа. Эксперты, впрочем, оценивают соглашение более скептично: они считают, что сделка навредит европейской экономике. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Европейская экономика пострадает от заключения торговой сделки между Евросоюзом и США, которая предполагает снижение пошлин с грозивших 30% до 15%. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на экономистов и бизнесменов.

По прогнозам Кильского института мировой экономики, самые большие потери может понести Германия — крупнейшая экономика ЕС и крупнейший поставщик автомобилей в США. Ее производство может сократиться на 15%.

В общем же, падение производства всего Евросоюза может достигнуть 11%, отметил ученый института Юлиан Хинц.

По словам члена правления Торгового союза немецкой промышленности Вольфганга Нидермарка, сделка является болезненной для экспортоориентированной экономики ФРГ, и единственный ее плюс заключается в том, что она положила конец многомесячной неопределенности.

«Даже ставка таможенной пошлины в размере 15% будет иметь колоссальные негативные последствия», — заявил Нидермарк.

Негативно сделку оценивают и во Франции. Как подчеркнул глава французской Федерации косметических компаний Эммануэль Гишар, соглашение представляет серьезную угрозу для косметической промышленности и создаст риски для пяти тысяч рабочих мест, так как косметика теперь тоже будет облагаться пошлинами.

Тройное фиаско

Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала торговую сделку ЕС и США тройным фиаско.

«Торговое соглашение, заключенное Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, — это политическое, экономическое и моральное фиаско», — написала Ле Пен в X.

По ее словам, с политической стороны сделка является провалом, так как Великобритания получила лучшие условия, чем страны Евросоюза. Политик также добавила, что, если бы Францией управляло «патриотически настроенное правительство», Париж не принял бы экономические положения соглашения.

«Газ и оружие на сотни миллиардов евро придется ежегодно импортировать из Соединенных Штатов. Это полная капитуляция французской промышленности, нашего энергетического и военного суверенитета», — добавила Ле Пен.

Кроме этого, она указала на то, что некоторые положения соглашения ставят французских фермеров в менее выгодное положение, их принесли «в жертву немецкой промышленности».

Глава комитета по торговле Европарламента, немецкий социал-демократ Бернд Ланге в разговоре с Reuters также заявил, что пошлины являются несбалансированными, а обещанные инвестиции в $600 млрд будут оплачены за счет промышленности самого ЕС.

Что известно о сделке?

27 июля президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о заключение торгового соглашения. Оно предполагает введение базовой пошлины на европейские товары в размере 15%, а со стороны ЕС — открытие рынков для американского экспорта с нулевой ставкой. Кроме этого, согласно сделке, Брюссель согласился приобрести американские энергоносители на $750 млрд и инвестировать $600 млрд в экономику США, а также, по словам главы Белого дома, закупить у Вашингтона «огромное количество» военной техники.

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Трамп назвал сделку «крупнейшей из всех». Фон дер Ляйен же заявила, что соглашение сбалансирует торговые отношения США и Европы. Кроме этого, по словам главы Еврокомиссии, оно позволит европейским странам отказаться от российских нефти и газа, «поступающих в ЕС через черный ход».

«Мы заменим российские нефть и газ значительными объемами американской нефти и ядерного топлива», — уточнила фон дер Ляйен.

Сделку также поддержал немецкий канцлер Фридрих Мерц, добавив, что она «позволяет избежать ненужной эскалации в трансатлантических торговых отношениях».

При этом NYT отмечает, что соглашения, о которых Трамп объявил в последние дни, содержат в основном лишь общие цифры. Они не являются подробными и сложными документами, которые США традиционно заключали и которые могут насчитывать сотни страниц. Издание отмечает, что сделка с Евросоюзом все еще может столкнуться с трудностями .

«Администрации Трампа грозит почти десяток судебных исков с требованием признать пошлины незаконными на том основании, что у Трампа нет полномочий вводить их без согласия конгресса. Если эти иски будут удовлетворены, Трамп вернется к исходной точке»,

— говорится в публикации.

Аналитик по торговой политике фонда Heritage Foundation Эндрю Хейл добавил, что пока текст соглашения не опубликован полностью, а судебные иски не урегулированы, сделке не следует предавать слишком большое значение.

Заместитель директора по исследованиям консалтинговой компании Teneo Карстен Никель также заявил, что сделка является «всего лишь политическим соглашением высокого уровня», которое не может заменить тщательно выработанную торговую сделку. Что, в свою очередь, создает риск различных толкований по ходу дела, как это было после заключения соглашения между США и Японией.