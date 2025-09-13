Путин сообщил, что посетит Национальный космический центр в Москве

Президент России Владимир Путин сообщил, что 13 сентября посетит возведенный в Москве Национальный космический центр, передает ТАСС.

«Совсем недавно, несколько лет назад, усилиями столичных архитекторов, строителей, госкорпорации «Роскосмос», конечно, возведен в Москве Национальный космический центр. Сейчас поедем, посмотрим, как он выглядит», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что это настоящий штаб управления российской космонавтикой.

4 сентября президент России посетил интерактивную экспозицию «Уникальный русский язык», представленную во владивостокском филиале национального центра «Россия».

В выставочном зале размещены порядка десяти интерактивных панелей, оснащенных веселыми играми. Подобный формат помогает ощутить, насколько богат и разнообразен русский язык. Во время осмотра экспозиции российскому лидеру предложили попробовать игру, где нужно правильно расставить ударения в словах. Журналисты отметили, что задание было хитрым, поскольку в зависимости от выбора слово могло поменять значение.

Глава государства сначала попробовал ответить на вопросы сам, а затем позвал проверить свои силы воспитанников центра «Воин».

Ранее Путин назвал важнейшую задачу культуры.