Путин сыграл в игру на интерактивной экспозиции «Уникальный русский язык»

Путин осмотрел экспозицию о русском языке в центре «Россия» во Владивостоке

Президент России Владимир Путин посетил интерактивную экспозицию «Уникальный русский язык», представленную во владивостокском филиале национального центра «Россия». Об этом сообщает РИА Новости.

В выставочном зале размещены порядка десяти интерактивных панелей, оснащенных веселыми играми. Подобный формат помогает ощутить, насколько богат и разнообразен русский язык. Во время осмотра экспозиции российскому лидеру предложили попробовать игру, где нужно правильно расставить ударения в словах. Журналисты отметили, что задание было хитрым, поскольку в зависимости от выбора слово могло поменять значение.

Глава государства сначала попробовал ответить на вопросы сам, а затем позвал проверить свои силы воспитанников центра «Воин».

«Мне никто не подсказывал», — шутливо отметил Путин, обращаясь к одному из молодых людей, который был явно озадачен первым заданием.

После этого дети самостоятельно начали интересоваться играми и решать задания, среди которых был «перевод» с молодежного сленга на литературный русский.

Путин пробудет на Дальнем Востоке два дня. В его расписании стоит участие в ряде мероприятий. В частности, 4 сентября российский лидер встретится с почетными гостями Восточного экономического форума (ВЭФ). На следующий день президент выступит на пленарном заседании ВЭФ и ответит на вопросы присутствующих.

Ранее Трутнев рассказал Путину о росте численности населения на Дальнем Востоке.