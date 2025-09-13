На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады: США окончательно сняли вопрос об отправке войск на Украину

Дубинский: конгресс США отменил разрешение использовать войска за границей
true
true
true
close
Jonathan Drake/Reuters

Конгресс США отменил решение на использование американских войск за рубежом, поэтому вопрос участия сил Америки в гарантиях безопасности Киева снят. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«В Конгрессе США отменили разрешение на использование войск за границей в боевых действиях, выданные еще в период войн в Израиле и после теракта 9/11», — отметил он.

По словам депутата Рады, так был заранее снят вопрос использования американских войск в конфликте на Украине. Дубинский считает, что американских военных не будет в стране в рамках гарантий безопасности Киеву.

Дубинский состоял во фракции партии «Слуга народа», однако в марте 2021 года был оттуда исключен. Позднее, в ноябре 2023 года, депутата отправили в СИЗО по подозрению в якобы работе на ГРУ.

До этого американский аналитик Стив Гилл заявил о том, что страны Европы не готовы отправлять своих военных на Украину, несмотря на заявления так называемой «коалиции желающих».

Ранее были названы возможные сценарии раздела Украины после СВО.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами