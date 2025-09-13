Конгресс США отменил решение на использование американских войск за рубежом, поэтому вопрос участия сил Америки в гарантиях безопасности Киева снят. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«В Конгрессе США отменили разрешение на использование войск за границей в боевых действиях, выданные еще в период войн в Израиле и после теракта 9/11», — отметил он.

По словам депутата Рады, так был заранее снят вопрос использования американских войск в конфликте на Украине. Дубинский считает, что американских военных не будет в стране в рамках гарантий безопасности Киеву.

Дубинский состоял во фракции партии «Слуга народа», однако в марте 2021 года был оттуда исключен. Позднее, в ноябре 2023 года, депутата отправили в СИЗО по подозрению в якобы работе на ГРУ.

До этого американский аналитик Стив Гилл заявил о том, что страны Европы не готовы отправлять своих военных на Украину, несмотря на заявления так называемой «коалиции желающих».

Ранее были названы возможные сценарии раздела Украины после СВО.