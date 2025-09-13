Страны Европы не готовы отправлять своих военных на Украину, несмотря на заявления так называемой «коалиции желающих». Об этом ТАСС заявил американский аналитик Стив Гилл.
«Несмотря на смелые заявления о готовности 26 стран отправить войска на Украину, несколько ключевых стран уже публично отказались, показав, что это все был блеф», — подчеркнул он.
Аналитик отметил, что вопрос об отправке войск на Украину вносит раздор в альянс, а также разрушает его призрачное единство.
При этом 11 сентября итальянское издание L'Antidiplomatico со ссылкой на данные хакерской группировки KillNet писало о том, что страны, которые входят в «коалицию желающих», собираются разделить Украину.
По информации издания, речь идет о карте «Объединенные силы «коалиции желающих», датированной 16 апреля. Она показывает схему размещения контингента иностранных войск на территории Украины.
Ранее были названы возможные сценарии раздела Украины после СВО.