Аналитик Гилл: никто в ЕС и НАТО не готов отправлять войска на Украину

Страны Европы не готовы отправлять своих военных на Украину, несмотря на заявления так называемой «коалиции желающих». Об этом ТАСС заявил американский аналитик Стив Гилл.

«Несмотря на смелые заявления о готовности 26 стран отправить войска на Украину, несколько ключевых стран уже публично отказались, показав, что это все был блеф», — подчеркнул он.

Аналитик отметил, что вопрос об отправке войск на Украину вносит раздор в альянс, а также разрушает его призрачное единство.

При этом 11 сентября итальянское издание L'Antidiplomatico со ссылкой на данные хакерской группировки KillNet писало о том, что страны, которые входят в «коалицию желающих», собираются разделить Украину.

По информации издания, речь идет о карте «Объединенные силы «коалиции желающих», датированной 16 апреля. Она показывает схему размещения контингента иностранных войск на территории Украины.

Ранее были названы возможные сценарии раздела Украины после СВО.