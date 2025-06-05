Названы возможные сценарии раздела Украины после СВО

Политтехнолог Павлив: часть Украины может войти в состав Польши после СВО

После окончания специальной военной операции (СВО) Украина может распасться, а ее территории могут войти в состав соседних стран. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политтехнолог Михаил Павлив.

«Я допускаю, что после СВО в перспективе 5–10 лет будет декомпозиция Украины, разрушение управляемости государства, когда соседи будут присоединять ее территории», — сказал он.

По мнению эксперта, западная часть страны может оказаться в составе Европейского союза, войдя в состав, например, Польши. Он считает, что какая-то часть Украины «дипломатическим или даже политическим путем» имеет перспективу воссоединиться с Россией.

«Декомпозиция Украины почти гарантирована. Не знаю, что должно произойти, чтобы этого не было», — добавил Павлив, отметив, что украинское государство будет нежизнеспособным после завершения спецоперации.

До этого издание Asia Times написало, что если переговоры по конфликту на Украине затянутся, то Россия может разгромить ВСУ на поле боя, а украинский президент Владимир Зеленский сформировать новое правительство во Львове.

Ранее Медведев назвал два пути, по которым может пойти распад Украины.