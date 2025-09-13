Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

Движение хуситов в Йемене сообщило о нанесении удара «гиперзвуковой баллистической ракетой» по ряду целей в Тель-Авиве. Об этом сообщает ТАСС.

11 сентября хуситы ударили по израильскому военному объекту в пустыне Негев.

2 сентября представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа сообщил, что хуситы впервые атаковали беспилотниками здание Генерального штаба Армии обороны Израиля в Тель-Авиве. Он заявил, ударам также подверглись аэропорт Бен-Гурион, морской порт Ашдод и электростанция в Тель-Авиве.

12 августа телеканал Al Masirah сообщил, что силы движения атаковали «стратегические объекты» на территории Израиля. Шесть беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по четырем израильским стратегическим объектам в районах Хайфы, Негева, Эйлата и Беэр-Шевы. Утверждалось, что все цели были успешно поражены.

Ранее Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов.