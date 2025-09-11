Хуситы ударили по военному объекту Израиля

Хуситы заявили об ударе по израильскому военному объекту в пустыне Негев

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» ударили по израильскому военному объекту в пустыне Негев. Об этом заявил представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа, сообщает телеканал Al Masirah.

По его словам, атака была совершена с применением гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2». Представитель ВС движения отметил, что удар «успешно достиг своей цели».

2 сентября Сариа сообщил, что хуситы впервые атаковали беспилотниками здание Генерального штаба Армии обороны Израиля в Тель-Авиве. Он заявил, ударам также подверглись аэропорт Бен-Гурион, морской порт Ашдод и электростанция в Тель-Авиве.

12 августа телеканал Al Masirah сообщил, что силы движения атаковали «стратегические объекты» на территории Израиля. Шесть беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по четырем израильским стратегическим объектам в районах Хайфы, Негева, Эйлата и Беэр-Шевы. Утверждалось, что все цели были успешно поражены.

Ранее Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов.