Белоруссия отвергла обвинения Польши в агрессии из-за инцидента с дронами

Белоруссия назвала безосновательными претензии Польши и осудила закрытие границы
Павел Головкин/AP

Белоруссия отвергла обвинения Польши в причастности к инциденту с беспилотниками и осудила решение о полном закрытии границы. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил временный поверенный в делах постпредства республики при ООН Артем Тозик, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что белорусская сторона первой проинформировала польских коллег о приближении беспилотников, что позволило Варшаве оперативно отреагировать. Он также назвал закрытие границы «вопиющим злоупотреблением», парализующим транзит и усиливающим напряженность.

«Мы призываем Совет Безопасности рассмотреть эти действия и должным образом отреагировать», — заявил Тозик, подтвердив готовность Минска к конструктивному диалогу.

12 сентября глава МВД Польши Марчин Кервинский заявил, что закрытие границы Польши с Белоруссией имеет бессрочный характер, это необходимо для безопасности страны.

Также власти Польши установили колючую проволоку и заграждения в одном из пограничных пунктов пропуска с Белоруссией.

Ранее большинство стран ООН не поддержало обвинения против России из-за дронов в Польше.

Прилет дронов в Польшу
