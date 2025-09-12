Польша «бессрочно» закрыла границу с Белоруссией

МВД Польши: закрытие границы с Белоруссией будет бессрочным

Закрытие границы Польши с Белоруссией имеет бессрочный характер, это необходимо для безопасности страны. Об этом заявил глава МВД Польши Марчин Кервинский в эфире радио TOK FM.

«Закрытие границы бессрочное. Мы будем постоянно анализировать ситуацию», — подчеркнул он.

По словам главы ведомства, причиной такого шага властей Польши стали учения России и Белоруссии «Запад-2025».

12 сентября началось белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2025».

Совместные тренировки вооруженных сил Белоруссии и России пройдут с 12 по 16 сентября.

В ходе учения планируется отработка отражения ударов средств воздушного нападения противника, ведения оборонительного боя, разгрома вклинившегося в оборону противника и создания условий для восстановления территориальной целостности государства.

Кроме того, будет отработана авиационная поддержка действий войск и борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника, сообщали в белорусском Минобороны.

Руководство учением осуществляет Генеральный штаб Вооруженных сил Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Польша перебросит 40 тысяч солдат к границе РФ и Белоруссии.