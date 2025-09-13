Большинство стран ООН не поддержало обвинения против России из-за дронов в Польше

46 из 193 стран ООН подписали заявление о причастности РФ к дронам в Польше

Только 46 из 193 стран-членов ООН поддержали совместное заявление о предполагаемой причастности России к инциденту с беспилотниками в Польше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.

Среди подписавших документ, помимо самой Польши, такие страны как США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Италия, Украина и Грузия. В заявлении утверждается, что Россия 19 раз нарушала воздушное пространство Польши.

«Правительства этих стран утверждают, что РФ 19 раз нарушила воздушное пространство Польши и «этой провокацией» якобы способствовала «эскалации» конфликта», — отмечается в сообщении.

10 сентября польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что военнослужащие зафиксировали как минимум 23 беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были уничтожены. Глава правительства обвинил в инциденте Москву и обратился к союзникам с запросом на консультации в рамках статьи 4 Устава НАТО.

В Минобороны РФ заявили, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве указали, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее сообщалось, что Белоруссия продолжит делиться данными о воздушной обстановке с Польшей.