Евросоюз исключил одного фигуранта из списка антироссийских санкций

ЕС исключил одного фигуранта из списка санкций против РФ

Европейский союз (ЕС) в рамках продления персональных антироссийских санкций снял ограничения с одного фигуранта, который станет известен после публикации решения в официальном журнале объединения. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза.

«В рамках пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать санкции в отношении одного физического лица», — говорится в тексте.

Кроме того, из списка намерены исключить лицо, которого уже нет в живых.

До этого старший советник постоянного представительства РФ при ООН по правам человека и гуманитарным вопросам Евгений Устинов заявил, что широкомасштабное и бесконтрольное применение санкций Западом нарушает принципы всемирной организации и мешает суверенному развитию стран.

Также 12 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Европейская комиссия (ЕК) выдвинет официальное предложение о 19-м пакете санкций против России на следующей неделе.

Ранее Япония сняла санкции с четырех россиян.