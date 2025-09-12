На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз исключил одного фигуранта из списка антироссийских санкций

ЕС исключил одного фигуранта из списка санкций против РФ
true
true
true
close
Freepik.com

Европейский союз (ЕС) в рамках продления персональных антироссийских санкций снял ограничения с одного фигуранта, который станет известен после публикации решения в официальном журнале объединения. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза.

«В рамках пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать санкции в отношении одного физического лица», — говорится в тексте.

Кроме того, из списка намерены исключить лицо, которого уже нет в живых.

До этого старший советник постоянного представительства РФ при ООН по правам человека и гуманитарным вопросам Евгений Устинов заявил, что широкомасштабное и бесконтрольное применение санкций Западом нарушает принципы всемирной организации и мешает суверенному развитию стран.

Также 12 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Европейская комиссия (ЕК) выдвинет официальное предложение о 19-м пакете санкций против России на следующей неделе.

Ранее Япония сняла санкции с четырех россиян.

