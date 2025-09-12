Евросоюз исключил одного фигуранта из списка антироссийских санкций

Европейский союз (ЕС) в рамках продления персональных антироссийских санкций снял ограничения с одного фигуранта, который станет известен после публикации решения в официальном журнале объединения. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза.
«В рамках пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать санкции в отношении одного физического лица», — говорится в тексте.
Кроме того, из списка намерены исключить лицо, которого уже нет в живых.
До этого старший советник постоянного представительства РФ при ООН по правам человека и гуманитарным вопросам Евгений Устинов заявил, что широкомасштабное и бесконтрольное применение санкций Западом нарушает принципы всемирной организации и мешает суверенному развитию стран.
Также 12 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Европейская комиссия (ЕК) выдвинет официальное предложение о 19-м пакете санкций против России на следующей неделе.
Ранее Япония сняла санкции с четырех россиян.