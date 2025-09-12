На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В постпредстве России обвинили Запад в нарушении принципов ООН

Постпредство РФ: бесконтрольное применение санкций Западом нарушает принципы ООН
true
true
true
close
РИА Новости

Применение санкций Западом нарушает принципы ООН и мешает суверенному развитию стран. Об этом заявил старший советник постоянного представительства РФ при всемирной организации по правам человека и гуманитарным вопросам Евгений Устинов, передает ТАСС.

«Широкомасштабное бесконтрольное использование западными государствами односторонних принудительных мер для решения собственных политических задач и достижения экономических выгод сегодня превращается в глобальный вызов для суверенного развития государств и процветания их граждан», — подчеркнул он.

По словам Устинова, постпредство РФ при ООН обеспокоено растущим применением вторичных санкций, вплоть до уголовной ответственности за обход санкций в третьих странах.

До этого бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страны Европы должны прекратить покупать российские энергоресурсы и ввести «реальные санкции» против Москвы. Он утверждает, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в мирном урегулировании. Москва будет придерживаться этой позиции, пока она не станет стоить «колоссальной цены», считает политик.

Ранее Лукашенко прокомментировал снятие ряда американских санкций с Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами