В постпредстве России обвинили Запад в нарушении принципов ООН

Применение санкций Западом нарушает принципы ООН и мешает суверенному развитию стран. Об этом заявил старший советник постоянного представительства РФ при всемирной организации по правам человека и гуманитарным вопросам Евгений Устинов, передает ТАСС.

«Широкомасштабное бесконтрольное использование западными государствами односторонних принудительных мер для решения собственных политических задач и достижения экономических выгод сегодня превращается в глобальный вызов для суверенного развития государств и процветания их граждан», — подчеркнул он.

По словам Устинова, постпредство РФ при ООН обеспокоено растущим применением вторичных санкций, вплоть до уголовной ответственности за обход санкций в третьих странах.

До этого бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страны Европы должны прекратить покупать российские энергоресурсы и ввести «реальные санкции» против Москвы. Он утверждает, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в мирном урегулировании. Москва будет придерживаться этой позиции, пока она не станет стоить «колоссальной цены», считает политик.

Ранее Лукашенко прокомментировал снятие ряда американских санкций с Белоруссии.