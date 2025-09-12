На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Япония сняла санкции с четырех россиян

Япония сняла санкции с Карины Ротенберг и еще трех лиц из России
Eugene Hoshiko/AP

Правительство Японии исключило из санкционного списка жену российского бизнесмена Бориса Ротенберга Карину Ротенберг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы японского кабмина.

Рестрикции также были отменены против экс-парламентария Госдумы Николая Борцова и двух военных Андрея Ермишко и Алексея Большакова.

В то же время Япония ввела санкции против 52 организаций, включая фонд имени Ахмата Кадырова, и 10 физических лиц из России из-за ситуации на Украине.

Кроме того, Япония снижает порог цены на импорт сырой нефти из России с $60 до $47,6.

10 сентября генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что власти его страны решили закрыть все шесть филиалов некоммерческой организации «Японский центр», работавших на территории России. По его словам, причинами являются нынешнее состояние российско-японских отношений и «ситуация внутри РФ».

После этого российский МИД заявил, что правоохранители выявили нарушения в работе «Японских центров».

Ранее в России допустили новые территориальные претензии со стороны Японии.

