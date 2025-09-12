Трамп заявил, что убийца Кирка заслуживает смертной казни

Трамп заявил, что надеется на смертную казнь для убийцы активиста Кирка

Президент США Дональда Трамп заявил, что надеется на смертную казнь человека, убившего активиста Чарли Кирка. Об этом он заявил в эфире Fox News.

Во время того же эфира Трамп сообщил, что подозреваемый в убийстве уже задержан. Президент пояснил, что «кто-то очень близкий» к подозреваемому «сдал его».

Покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Чарли Кирку был 31 год. На его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Он выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.

Трамп также заявил о необходимости ускорить рассмотрение уголовных дел. Он отметил, что текущая практика затягивания процессов на годы недопустима.

