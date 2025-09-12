На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог указал на любопытный нюанс в трагической истории с Кирком

Политолог Дудаков: убийцу активиста Кирка могут не найти
true
true
true
close
Cheney Orr/Reuters

Два покушения на главу Белого дома Дональда Трампа и убийство политического блогера и общественного деятеля Чарли Кирка на фоне общего роста преступности в США — крайне тревожная тенденция. Однако наиболее показательным аспектом является работа американской правоохранительной системы. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что после покушения на Трампа в Пенсильвании в июле 2024 года непосредственный исполнитель был немедленно ликвидирован, а его предполагаемый сообщник так и не найден. Спустя год следствие не предоставило общественности официальной информации о мотивах, организации преступления или возможных заказчиках. Как в случае с президентом США, так и в истории с Кирком следственные действия буксуют, а преступники как будто растворяются в воздухе, отметил эксперт.

По его мнению, эти обстоятельства порождают серьезные вопросы не только о профессиональной компетентности правоохранительных органов в Соединенных Штатах, но и о возможном целенаправленном саботаже расследований.

«Тем более далеко не все в правоохранительной системе США лояльны команде Трампа и поддерживают его взгляды. То есть здесь возможно, что может быть и прецедент прямого саботажа политики Трампа и, например, расследования вот этого дела», — сказал Дудаков.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него стреляли с расстояния около 800 метров и попали в шею.

Блогер умер в больнице после ранения, ему был 31 год, на его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Он выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.

Американский лидер подписал указ о смертной казни для виновного в убийстве Кирка. До 14 сентября будут приспущены все государственные флаги в стране.

Ранее Трамп рассказал, боится ли он за свою безопасность после убийства Кирка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами