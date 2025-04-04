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На Украине заявили о невозможности запретить русский язык в школах

В Раде признали невозможность запретить русский язык в школах на Украине
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Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Запретить русский язык в школах Украины невозможно, так как это нарушает нормы Европейского союза. Об этом заявил глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак, передает UkraNews.

«Учитывая стремление Украины к вступлению в ЕС, а также рекомендации Венецианской комиссии и требования отдельных государств — членов Евросоюза, мы не можем в образовательном законодательстве установить запрет на использование языков коренных народов», — сказал Бабак.

Он отметил, что подобная норма будет рассматриваться как дискриминационная и усложнит вступление Украины в Европейский союз.

В феврале петиция с призывом запретить песни на русском языке на Украине набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Петиция была опубликована на сайте украинского правительства 17 февраля. Ее автор предложил заблокировать песни на русском языке, в том числе и украинских исполнителей, на популярных стриминговых сервисах Apple Music, Spotify и других. Он утверждал, что прослушивание русскоязычной музыки «финансирует агрессора».

Ранее на Украине заявили, что русский язык стал маркером «своих и чужих».

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