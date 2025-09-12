На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦИК рассказали, что развитие электронного голосования не навредит прозрачности выборов

Булаев: онлайн-голосование развивается не во вред прозрачности выборов в РФ
Evgenia Novozhenina/Reuters

Развитие электронного голосования не несет вреда для легитимности и прозрачности выборов в России. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев, передает ТАСС.

«В совокупности мы сегодня находимся на острие вот этих технологических прорывных решений. Я уверен, что мы сможем все эти решения довести до очень большого, массового применения», — сказал он.

До этого депутат Государственной думы Василий Пискарев допустил вмешательство иностранных государств в выборы в России. Он отметил, что анализ предыдущих выборов показывает, что недружественные страны пытаются использовать дни голосования для дискредитации российской избирательной системы и дестабилизации обстановки в стране.

Единый день 12-14 сентября 2025 года голосования охватит 81 регион, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. На данный момент более 1,6 миллиона человек выразили намерение воспользоваться для голосования федеральной онлайн-платформой.

Ранее Памфилова заявила о путанице в головах противников электронного голосования.

