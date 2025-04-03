Памфилова заявила о путанице в головах противников электронного голосования

У депутатов, выступавших на заседании Госдумы 1 апреля против принятия поправок в избирательное законодательство об электронном голосовании, «полная путаница в головах». Такое заявление сделала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, ее цитирует газета «‎Ведомости».

«Депутаты, которые оппонировали внесению изменений, задавали вопросы, и я поняла, что там полная путаница в головах. Ну полная смесь, абсолютное непонимание», — сказала глава ЦИК.

Она утверждает, что парламентарии не различают электронное и дистанционное электронное голосование.

Накануне Памфилова заявила, что в России не отменят голосование бумажными бюллетенями, оно является основным на долгосрочную перспективу.

1 апреля сообщалось, что депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект закона, который изменит избирательное законодательство России. Проект внесли в нижнюю палату парламента в феврале. Изменения охватывают множество аспектов избирательного процесса – от участия в голосовании граждан РФ, находящихся за границей, до норм регулирования фото- и видеосъемки на участках.

Ранее глава ЦИК назвала явку на региональных выборах в РФ рекордной.