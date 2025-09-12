На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Обида и унижение»: в ЛДПР оценили отказ школы брать мальчика, читающего Пушкина

РИА Новости

Ситуация с отказом зачислять в школу русского ребенка, переехавшего с родителями в Россию из Казахстана и читающего Пушкина наизусть, выходит за рамки здравого смысла. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат фракции ЛДПР в Госдуме Валерий Селезнев.

«Приходится констатировать, что ситуация в подмосковных Мытищах – отказ в зачислении в школу русскому мальчику, свободно декламирующему Пушкина, из‑за формального несоблюдения миграционных процедур, выходит за рамки здравого смысла», — подчеркнул он.

По словам главы ЛДПР, отказ в зачислении мальчика в школу – «обида и унижение русского человека».

«Это свидетельствует о бюрократическом абсурде: система, созданная для фильтрации иностранцев, не в состоянии распознать соотечественника, носителя языка и культуры», — добавил он.

Как сообщал Telegram-канал «Многонационал», ребенка не приняли в школу якобы из-за незнания русского языка, хотя мальчик читает Пушкина наизусть.

Семилетний мальчик, как сообщалось, с родителями переехал в Россию из Казахстана по программе переселения соотечественников, поскольку там семья сталкивалась с притеснениями по языковому и этническому признакам.

Родители около полугода пытаются определить мальчика в российскую школу. Дело в том, что ребенок не набрал достаточное количество баллов в тестировании по языку, которое, как оказалось, нужно проходить наравне с иностранцами.

ЛДПР, по словам Селезнева, считает, что необходим дифференцированный подход и адаптация тестовых процедур по категориям граждан, чтобы не допускать «дискредитации идеи возвращения на родину».

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в России резко сократилось количество детей иностранцев, которых допустили к обучению в школах. По его словам, чаще всего в поступлении отказывали из-за недостоверных документов и провалах на экзамене по русскому языку.

Ранее глава Татарстана заступился за не знающих русский язык детей мигрантов.

