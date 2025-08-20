Володин сообщил о снижении числа детей мигрантов, поступивших в школу

В России резко сократилось количество детей иностранцев, которых допустили к обучению в школах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Результаты набора в начальные и средние классы в ряде регионов показывают значительное сокращение количества детей иностранных граждан, допущенных до обучения», — рассказал председатель нижней палаты парламента.

По его словам, чаще всего в поступлении отказывали из-за недостоверных документов и провалах на экзамене по русскому языку.

Володин отметил, что, например, в Татарстане тест по русскому не сдал каждый десятый ребенок иностранцев.

До этого сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, который запретит несовершеннолетним иностранцам въезд в Россию без законных представителей.

При этом посещение РФ будет возможно только для получения образования, лечения, а также «временного пребывания», например, для участия в спортивных соревнованиях, олимпиадах и турпоездках.

Ранее стало известно, что российским учителям рекомендовали отслеживать высказывания детей мигрантов.