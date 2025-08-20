На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Володин сообщил о снижении числа детей мигрантов, поступивших в школу

Володин: число поступивших в школу детей мигрантов резко сократилось
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

В России резко сократилось количество детей иностранцев, которых допустили к обучению в школах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Результаты набора в начальные и средние классы в ряде регионов показывают значительное сокращение количества детей иностранных граждан, допущенных до обучения», — рассказал председатель нижней палаты парламента.

По его словам, чаще всего в поступлении отказывали из-за недостоверных документов и провалах на экзамене по русскому языку.

Володин отметил, что, например, в Татарстане тест по русскому не сдал каждый десятый ребенок иностранцев.

До этого сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, который запретит несовершеннолетним иностранцам въезд в Россию без законных представителей.

При этом посещение РФ будет возможно только для получения образования, лечения, а также «временного пребывания», например, для участия в спортивных соревнованиях, олимпиадах и турпоездках.

Ранее стало известно, что российским учителям рекомендовали отслеживать высказывания детей мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами